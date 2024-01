Getlink Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Getlink":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Getlink-Aktie derzeit um +1,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +4,69 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume eingeschätzt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Getlink-Aktie werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich also für Getlink in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Getlink-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,46 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Getlink damit 4,46 Prozent unter dem Durchschnitt (0 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 0 Prozent. Getlink liegt aktuell 4,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,36 Prozent und liegt damit 0,36 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Verkehrsinfrastruktur, 0). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Getlink daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.