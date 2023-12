Getlink Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Getlink":

Der Aktienkurs von Getlink verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,46 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" einer Unterperformance von 4,46 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien in der Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt bei 0 Prozent, wobei Getlink derzeit um 4,46 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Getlink-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 15,69 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 16,875 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +7,55 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 15,9 EUR über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +6,13 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält das Unternehmen damit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 64,84 Punkten liegt, was auf eine neutrale Positionierung von Getlink hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überverkaufte Situation für Getlink, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating im Bereich des RSI.

In fundamentaler Hinsicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Getlink einen Wert von 226 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus fundamentalen Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Getlink, wobei die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeutet, während fundamentale Kriterien und relative Stärke gemischte Signale senden.