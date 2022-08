Getlink Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Getlink":

Der Getlink-Kurs wird am 01.08.2022, 02:00 Uhr an der Heimatbörse EN Paris mit 19.53 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Autobahnen und Gleisanlagen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Getlink. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Getlink daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Getlink von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Getlink verläuft aktuell bei 15,68 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 19,53 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +24,55 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 18,1 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Getlink-Aktie der aktuellen Differenz von +7,9 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Dividende: Getlink schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Verkehrsinfrastruktur auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,36 % und somit 29,32 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 29,68 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".