Getlink Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse von Getlink-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier momentan in einem neutralen Trend befindet. Dies wird durch trendfolgende Indikatoren wie den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bestätigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,73 EUR, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 15,85 EUR liegt. Die Abweichung des letzten Schlusskurses von diesen Durchschnittswerten beträgt -2,13 Prozent bzw. -2,87 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Getlink-Aktien ist größtenteils positiv, wie durch die Analyse sozialer Plattformen festgestellt wurde. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" hat die Getlink-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,46 Prozent erzielt, was 4,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt die mittlere jährliche Rendite 0 Prozent, was bedeutet, dass Getlink aktuell 4,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Getlink bei 226,35, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.