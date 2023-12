Getlink ADR Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse der Getlink-Aktie zeigt positive Trends in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Der Wert liegt sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage zeigt an, dass Getlink weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Tage deutet hingegen auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Getlink nur leicht über dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Getlink-Aktie im vergangenen Jahr eine Unterperformance gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe mit "Schlecht" führt.