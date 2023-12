Getir hat die Übernahme von FreshDirect, einem US-Unternehmen mit einem Umsatz von 650 Millionen Dollar, abgeschlossen

Berlin (ots) -Getir, der Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferung, hat FreshDirect, ein US-amerikanisches Online-Lebensmittelunternehmen mit einem Jahresumsatz von 650 Millionen Dollar und 3.000 Mitarbeitern, von Ahold Delhaize, einem der größten Lebensmitteleinzelhandelskonzerne in den USA, übernommen. Diese Übernahme wird zu erheblichen Synergien zwischen Getir und FreshDirect führen. Die technologische Stärke von Getir wird die technologische Infrastruktur von FreshDirect verbessern, und die Kunden von FreshDirect werden ihre Bestellungen dank des agilen Ansatzes von Getir viel schneller erhalten. Mit dem breiten Produktportfolio und der großen Kundenbasis von FreshDirect wird Getir das Wachstum seines Schnellliefergeschäfts in den USA beschleunigen. Über den Übernahmepreis haben die beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart.FreshDirect steht in den USA seit über 20 Jahren an der Spitze des Online-Lebensmitteleinkaufs. Wie der Name schon sagt, arbeitet FreshDirect mit den besten Landwirtschafts- und Lebensmittelproduzenten zusammen, um seinen Kunden frische Produkte direkt zu liefern. Im Gegensatz zu Getir basiert das Geschäftsmodell von FreshDirect auf der planmäßigen Auslieferung von Bestellungen an Haushalte oder Büros zu bestimmten Tageszeiten. Mit einer Flotte von 400 Lastwagen und einem 60.000 Quadratmeter großen Produktions- und Vertriebszentrum in New York beliefert FreshDirect New York, New Jersey und Connecticut.Über Getir: Getir wurde 2015 gegründet und ist der weltweit erste ultraschnelle Lebensmittellieferdienst. Getir ist in fünf Ländern tätig und bietet seinen Kunden großen Komfort, indem es ihre Lebensmittel innerhalb von 10-15 Minuten ausliefert.Über FreshDirect: FreshDirect ist ein führender Online-Lebensmittelhändler, der sich verpflichtet hat, die hochwertigsten und frischesten Lebensmittel zu liefern. FreshDirect wurde 2002 gegründet und bietet seinen Kunden einfache, gesunde Lösungen, um jeden Tag besser zu machen. Als einheimische Marke in New York City ist FreshDirect ein wesentlicher Bestandteil der Lebensmittelkultur in der Stadt. FreshDirect hat seinen Hauptsitz in der Bronx und beliefert den Großraum New York und die Tri-State-Region.Pressekontakt:Sven-Joachim Irmersven.irmer@getir.comGetir GermanyPrenzlauer Allee 242-24710405 BerlinGermanyOriginal-Content von: Getir Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell