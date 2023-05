Getir: Integration von Gorillas schreitet voran

Berlin (ots) -Getir hat einen wichtigen Meilenstein im Integrationsprozess beider Unternehmen (Getir und Gorillas) erreicht. Dank der jüngst geschaffenen schlanken Unternehmensstruktur in Deutschland, wird Getir die Effizienz weiter steigern und den Kunden einen noch besseren Service anbieten."Dieser Meilenstein ist das Ergebnis der großartigen Arbeit zahlreicher Teams, die in den letzten Monaten Seite an Seite gearbeitet haben und das Credo des Integrationsprozesses 'stärker und besser zusammen' verkörpern", erklärt Turancan Salur, Regional General Manager bei Getir.Getir beabsichtigt, den Integrationsprozess in den kommenden Monaten in Deutschland abzuschließen und freut sich insbesondere auf die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem bundesweiten Betriebsrat, der nun die Interessen der kombinierten Belegschaft von Getir und Gorillas in Deutschland vertritt.Pressekontakt:de.presse@getir.deGetir GermanyPrenzlauer Allee 242-24710405 BerlinDeutschlandOriginal-Content von: Getir Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell