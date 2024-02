Getinge, tut es schon wieder!

Die Anlegerstimmung gegenüber Getinge war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Meinungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Getinge daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Allerdings war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Getinge in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Es wurde auch festgestellt, dass über Getinge weniger diskutiert wurde als normal, und die Aufmerksamkeit der Anleger abgenommen hat.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 210,99 SEK für die Getinge-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 196 SEK, was einem Unterschied von -7,1 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 219,68 SEK über dem letzten Schlusskurs (-10,78 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Getinge wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 54,55 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 69,84 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Zusammen erhält das Getinge-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.