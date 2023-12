Panasonic Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Panasonic-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 93, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Für den RSI der letzten 25 Tage ergibt sich jedoch ein weniger volatiles Bild, das zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Panasonic-Aktie.

Die Dividendenrendite von Panasonic beträgt derzeit 2,01 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,95 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung für Panasonic ist in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 9 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating, da der Aktienkurs sowohl dem GD200 als auch dem GD50 unterliegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine heterogene Bewertung für die Panasonic-Aktie, mit einer Tendenz zu einer eher negativen Einschätzung.

