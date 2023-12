Getein Biotech Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Getein Biotech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 0,26 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -11,4 Prozent für Getein Biotech entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,94 Prozent im letzten Jahr, und Getein Biotech lag 9,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Getein Biotech liegt der RSI7 aktuell bei 77,92 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 56,3, was bedeutet, dass Getein Biotech hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Getein Biotech-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Getein Biotech-Aktie bei 12,41 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,19 CNH deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 11,37 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,58 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Getein Biotech auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Stimmungsbild bei Getein Biotech hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde als neutral bewertet. Insgesamt erhält Getein Biotech daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.