Getech Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Technische Analyse der Getech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0445 EUR liegt, was einem Unterschied von -55,5 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Denn auch hier liegt der letzte Schlusskurs (0,05 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt (-11 Prozent). Somit erhält die Getech-Aktie auch für diesen Wert ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden kann ein aktueller Investorent in die Aktie von Getech eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen einen geringeren Ertrag von 21,1 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Analyse von Getech anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, ergibt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Getech in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde und überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.