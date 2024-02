Getech Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI von Getech liegt bei 33,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Getech diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Getech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0865 EUR liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Getech derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Getech-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse eine positive Einschätzung, trotz der negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.