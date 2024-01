Get Real USA Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Pacific Basin Ship":

Die technische Analyse der Get Real Usa-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,054 USD einen Abstand von -50,91 Prozent zum GD200 (0,11 USD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,12 USD, was einen Abstand von -55 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Get Real Usa-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Get Real Usa eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI vergeben, da dieser bei 50 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Jedoch wird der 25-Tage-RSI als "Schlecht" eingestuft, da Get Real Usa hier überkauft ist.

In den letzten zwei Wochen wurde die Get Real Usa-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Get Real Usa-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, weshalb diese als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Get Real Usa-Aktie somit als "Neutral"-Wert eingestuft.