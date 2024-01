Get Real USA Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Get Real Usa wird technisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,11 USD liegt, was einer Abweichung von -50,91 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (0,054 USD) entspricht. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,16 USD, was einer Abweichung von -66,25 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In den Social Media Diskussionen der letzten Tage zeigt sich eine eher neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Get Real Usa. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als überkauft eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische und sentimentale Analyse, dass die Get Real Usa derzeit eher schlecht bewertet wird.