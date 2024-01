Get Nice Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von Get Nice liegt der RSI7 aktuell bei 75 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 62,96, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Get Nice-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,99 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt sich für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -2,99 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich des Sentiments und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Get Nice höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Mit einem Unterschied von 3,46 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".