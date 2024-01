Get Nice Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Get Nice in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um zusätzliche Informationen für die Bewertung der Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" für die Aktie führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Get Nice derzeit 9,96 und liegt damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 (Branche: Kapitalmärkte). Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie derzeit 9, was im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" eine positive Differenz von +3,49 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Get Nice von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Get Nice-Aktie beträgt derzeit 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 56,52) ist weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Get Nice.