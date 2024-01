Get Nice Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Get Nice hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 2,1 Prozent liegt Get Nice mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,53 Prozent verzeichnete, liegt Get Nice mit 9,62 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Get Nice mit 6,85% nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,91% für Diversifizierte Finanzdienstleistungen. Die Differenz von 0,94 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Get Nice wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Get Nice beschäftigt hat.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Get Nice. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Get Nice keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Get Nice.