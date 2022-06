GetTransfer beobachtet Rückkehr der Passagierzahlen auf vorpandemisches Niveau

Larnaca, Zypern (ots/PRNewswire) -Im ersten Quartal 2022 buchten mehr als hunderttausend Passagiere in ganz Europa Reisen über GetTransfer.com (https://gettransfer.com/de), den weltgrößten Marktplatz für Transfers und Mietwagen mit Fahrer.Das ist dreimal mehr als im selben Zeitraum sowohl des Jahres 2020 als auch 2021. Und Geschäftsführer Alexander Sapov zufolge zeigt dies die Erholung des Markts für Passagier- und Touristenbeförderung."2020 und 2021 waren aus offensichtlichen Gründen schwierige Jahre", sagte Alexander."2022 jedoch beobachten wir eine Rückkehr der Zahlen zum vorpandemischen Niveau. Die Einnahmen haben sich im Vergleich zum selben Quartal des Jahres 2021 mehr als verdoppelt. Während dieser Zeit war es uns auch möglich, unser Unternehmen in Hinblick auf Technologie und Servicequalität erheblich zu stärken. Und ein neues dynamisches Provisionsmodell für Fahrer bietet mehr Flexibilität für die Entwicklung neuer Produkte, etwa von Mietwagen mit Fahrern, und für den Eintritt in neue Märkte, darunter Mexiko und Pakistan."Covid-Beschränkungen haben allen Bereichen der Wirtschaft einen niederschmetternden Schlag versetzt – und am stärksten waren Reisen und Tourismus betroffen, die einen Aktivitätsrückgang um über 65 % erlebten. Trotzdem beförderte GetTransfer.com (https://gettransfer.com/de) sowohl 2020 als auch 2021 immer noch etwa zweihunderttausend Passagiere.Und Unternehmensanalysten zufolge werden sich dank des Rückgangs von COVID-19 und der schrittweisen Aufhebung von Reisebeschränkungen innerhalb der EU die Buchungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln, was zwischen 70 und 80 Prozent des vorpandemischen Niveaus von 2019 darstellt.Während der Pandemie wurden die höchsten Aktivitätsniveaus auf der Plattform in der Türkei (Antalya), Spanien (Barcelona und Malaga), Griechenland (Athen und Kreta), Italien (Rom und Mailand), Frankreich (Paris und Nizza), Portugal (Algarve und Lissabon), dem Vereinigten Königreich (London) sowie der Schweiz (vom Flughafen Genf zu Skiorten) festgestellt.Zusammen machten diese Ziele über 50 % aller GetTransfer.com-Buchungen in Europa aus.GetTransfer.com (https://gettransfer.com/de) bietet gegenwärtig in ganz Europa über 60.000 Fahrzeuge an, bestehend aus 18.000 Passagier-Minibussen, 13.000 Standardfahrzeugen, 10.000 Fahrzeugen der Komfortklasse und 5000 Autos für Führungskräfte. Mercedes-Benz bleibt die häufigste Marke. Zusätzlich zu Straßenfahrzeugen können Reisende GetTransfer.com (https://gettransfer.com/de) auch nutzen, um Hubschrauber und Privatjets zu buchen.Pressekontakt:Konstantin Shcherbinin,konstantin@vincipr.com,+7 977 968 03 76Original-Content von: GetTransfer, übermittelt durch news aktuell