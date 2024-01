GetBusy Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Getbusy als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Getbusy-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 17,65, und ein RSI25-Wert von 13,64. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Getbusy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 64,66 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 72 GBP (+11,35 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (61,53 GBP) zeigen einen positiven Trend, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Getbusy-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Getbusy-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Getbusy-Aktie.