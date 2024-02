GetBusy Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. Im Falle von Getbusy zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Getbusy liegt der 7-Tage-RSI bei 52,94 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 56,41 Punkten. Insgesamt wird Getbusy für diesen Punkt der Analyse als neutral bewertet.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +2,14 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (GD50), was zu einer weiteren neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Anleger-Stimmung bei Getbusy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Getbusy basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.