GetBusy Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Getbusy betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 4,17 Punkte, was darauf hindeutet, dass Getbusy momentan überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 18,57 eine Überverkauft-Situation an. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Getbusy zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unserer Analyse waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral, und auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Getbusy aktuell bei 64,82 GBP, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 67 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,36 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt die Aktie jedoch ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +13,41 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung als "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.