GetBusy Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Getbusy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 64,63 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 66 GBP weicht somit um +2,12 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (67,02 GBP) weicht mit -1,52 Prozent nur leicht vom letzten Schlusskurs ab und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Getbusy-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Getbusy-Aktie liegt bei 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 64,71 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung nach RSI liegt somit bei "Schlecht" für Getbusy.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Getbusy ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Stimmung und Aktivität der Investoren im Internet bezüglich Getbusy zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung. Somit ergibt sich für die Aktie von Getbusy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".