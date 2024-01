GetBusy Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Getbusy in den sozialen Medien hauptsächlich neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Getbusy liegt bei 16,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 22, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und somit auch eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Getbusy zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Getbusy-Aktie mit einer Entfernung von +1,85 Prozent vom GD200 als "Neutral"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 59,23 GBP auf, was als "Gut"-Signal interpretiert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, das Sentiment und der Buzz, sowie die technische Analyse insgesamt zu einer neutralen bis positiven Bewertung der Getbusy-Aktie führen.