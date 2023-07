Gespräche zu Tiefseebergbau vor Ende - bisher keine Einigung

KINGSTON (dpa-AFX) - Bislang offenbar ohne Einigung beim wichtigen Thema Tiefseebergbau gehen Gespräche bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) zu Ende. Freitag ist der letzte Tag der knapp zweiwöchigen ISA-Ratssitzung auf Jamaika, bei der es vor allem um die dringende Frage geht: Wie soll ohne verbindliches Regelwerk über Anträge entschieden werden, Rohstoffe zu kommerziellen Zwecken am Boden internationaler Gewässer abzubauen?

Solche Anträge können erstmals bei der ISA gestellt werden, nachdem Anfang Juli eine Zweijahresfrist abgelaufen war, den Tiefseebergbau zu regulieren. Als Sponsor eines Tochterunternehmens des kanadischen Konzerns The Metals Company hatte der Pazifikstaat Nauru 2021 angekündigt, einen Antrag auf Tiefseebergbau zu stellen. Damit hatte er damals nach einer Klausel des UN-Seerechtsübereinkommens die Zweijahresfrist ausgelöst. Doch von der Verabschiedung eines Regelwerks schienen die 36 Mitgliedstaaten des ISA-Rats angesichts komplizierter Detailfragen zuletzt weit entfernt.

Kürzlich schloss sich neben anderen Ländern Brasilien der Forderung nach einer vorsorglichen Pause beim Tiefseebergbau an, bis mehr über die Umweltfolgen bekannt ist. Diese Position vertritt auch die Bundesregierung. Einige Staaten, darunter Frankreich, die Schweiz, Kanada und Neuseeland, befürworten ein Moratorium oder ein Verbot. Andere Länder, wie etwa China, Russland und Norwegen, signalisierten zuletzt Interesse, Tiefseebergbau zu betreiben.

Konkret geht es um den Abbau von Manganknollen auf dem Meeresboden im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii, in der Clarion-Clipperton-Zone (CCZ). Die Knollen enthalten Rohstoffe, die in der Herstellung von Batterien etwa für Elektroautos verwendet werden könnten. Studien stellen ihre Notwendigkeit für die Energiewende allerdings infrage und dokumentieren mögliche schwere Schäden am noch weitgehend unerforschten Tiefseeökosystem durch ihren Abbau.