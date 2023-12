Gesco Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs des Unternehmens Gesco verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,06 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 3,82 Prozent, was bedeutet, dass Gesco im Branchenvergleich eine Underperformance von -28,89 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 2,77 Prozent im letzten Jahr, und Gesco lag 27,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie von Gesco in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Gesco war in den vergangenen Tagen vorwiegend positiv. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gesco diskutiert. Aufgrund dessen erhält die Aktie von Gesco von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung bezüglich des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Gesco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,27 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 18,35 EUR, was einem Unterschied von -21,14 Prozent entspricht, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (19,72 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 18,35 EUR (-6,95 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Darüber hinaus wurde das Sentiment und der Buzz rund um die Gesco-Aktie untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung weisen auf ein eher neutrales Stimmungsbild hin. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und daher wird der Aktie von Gesco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.