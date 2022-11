Gesco Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Der Kurs der Aktie Gesco steht am 17.11.2022, 12:28 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 25.7 EUR. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Gesco haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Gesco derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 24,32 EUR, womit der Kurs der Aktie (26 EUR) um +6,91 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,91 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +8,74 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Gesco liegt mit einer Dividendenrendite von 3,87 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat einen Wert von 11,76, wodurch sich eine Differenz von -7,89 Prozent zur Gesco-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Gesco konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Gesco auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

