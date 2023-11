Gesco-Aktie: Wahrlich kein Hidden Champion

Es läuft nicht rund für die Gesco-Aktie (WKN: A1K020). Nachdem das Papier der Industrieholding bereits am Freitag um über -11% absackte, gelang auch kein freundlicher Start in die neue Handelswoche. Am Montagmorgen verlor die Gesco-Aktie weitere -4% an Wert. Was steckt hinter dem Verkaufsdruck?