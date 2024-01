Gesco Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das in Deutschland ansässige Unternehmen Gesco AG hat seine Dividendenrendite auf 4,74 % angehoben, was über dem Branchendurchschnitt für Maschinen von 3,14 % liegt. Dies macht die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche "Gut".

Darüber hinaus wird die Aktie von Gesco als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,27 um 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 31,46 im Segment "Maschinen". Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse der Aktie.

Dagegen zeigt die technische Analyse der Gesco-Aktie gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 22,67 EUR, was 19,94 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 18,15 EUR liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 18,91 EUR nur um 4,02 Prozent unter diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Gesco diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Die vergangenen ein bis zwei Tage brachten ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen hervor, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Gesco auf der Basis der Dividendenrendite, der fundamentalen und technischen Analyse sowie dem Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.