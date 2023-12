Gesco Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Gesco-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,34, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Dividendenrendite für Gesco liegt derzeit bei 4,74 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,23 % für die "Maschinen"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Gesco als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie (18,3 EUR) um -21,12 Prozent unter dem GD200 (23,2 EUR) liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 19,61 EUR, was einer Abweichung von -6,68 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Gesco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,74 Prozent erzielt, was 22,61 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus der "Industrie"-Branche liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der "Maschinen"-Branche beträgt 5,09 Prozent, wobei Gesco aktuell 23,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analyse der verschiedenen Faktoren liefert somit ein insgesamt "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI, ein "Gut"-Rating bezüglich der Dividendenrendite, und ein "Schlecht"-Rating basierend auf der technischen Analyse und dem Branchenvergleich des Aktienkurses für die Gesco-Aktie.

