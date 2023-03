Gesco Aktie: Ankündigung einer möglichen Kurswende?

Die Aktie der Gesco wird auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) mit “Neutral” bewertet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in unterschiedlichen Zeiträumen und gibt dem Wert zwischen 0 und 100 eine Kennziffer. Der RSI7 beträgt bei der Gesco-Aktie aktuell 60,87, was zu einer “Neutral”-Empfehlung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,4 und resultiert somit in einer “Neutral”-Einstufung für diesen Zeitraum.

Übertrifft die Konkurrenz: Die Dividendenrendite von Gesco

Eine Investition in die Gesco Aktie hat derzeit ein erhebliches Potenzial. Die Dividendenrendite liegt bei 3.68%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Specialty Industrial Machinery einen um 49.46 Prozentpunkte höheren Ertrag bedeutet. Ein solches Investment bietet somit eine interessante Möglichkeit für die Gewinnmaximierung von Anlegern.

Wie...