Geschäftslage der Chemieindustrie verbessert

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Geschäftslage in der chemischen Industrie hat sich im Dezember verbessert. Der vom Münchener Ifo-Institut gemessene Indikator stieg auf -23,9 Punkte, nach -30,9 im November. Insbesondere die Erwartungen für die nächsten Monate stiegen deutlich an, von -37,7 auf -23,8 Punkte.

Der Indikator erholte sich damit das dritte Mal in Folge. "Der entspanntere Energiemarkt führt zu einer positiven Reaktion in der Chemiebranche", sagte Ifo-Expertin Anna Wolf. Auch die Versorgung mit Vorprodukten verbesserte sich. Nur 30,6 Prozent der Unternehmen meldeten noch Engpässe. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn dieser Frage im August 2021. Trotzdem wollen immer noch nur wenige Firmen ihre Produktion steigern. Der entsprechende Indikator blieb im Dezember negativ. "Auch bleibt die Nachfragesituation in der Chemie schlecht", so Wolf. So planen weniger Unternehmen, steigende Einkaufspreise an ihre Kunden weiterzugeben.

