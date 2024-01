Geschäftsklima für Selbständige gestiegen

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Das Geschäftsklima für Selbständige in Deutschland hat sich zum Jahresende leicht verbessert. Der entsprechende Index des Ifo-Instituts stieg im Dezember auf -17,5 Punkte, nach -18,8 im November, wie das Münchener Institut am Montag mitteilte. "Von einer Trendwende kann noch nicht gesprochen werden", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Von einer wirtschaftlichen Erholung sind die Selbstständigen derzeit weit entfernt."

Die Selbständigen beurteilen ihre aktuelle Lage etwas besser, während der Ausblick auf das erste Halbjahr 2024 eher verhalten und von Skepsis geprägt ist. Beide Indikatoren liegen weiter im Minus. Die Entwicklung in den Sektoren fiel dabei unterschiedlich aus: In der Industrie und auf dem Bau verbesserte sich das Klima, im Handel und bei den Dienstleistern war dagegen eine Verschlechterung zu beobachten. "In diesen wirtschaftlich schweren Zeiten ist auch der Zugang zu Krediten für die Selbständigen schwieriger", sagte Demmelhuber. Der Anteil der Befragten, die im vierten Quartal 2023 Kreditverhandlungen geführt haben, bleibt mit 10,7 Prozent (8,3 Prozent im dritten Quartal) zwar relativ gering, jedoch stufte knapp die Hälfte dieser Selbständigen (45,7 Prozent) das Verhalten der Banken als restriktiv ein - das waren mehr als im vorhergehenden Quartal (37,4 Prozent).

