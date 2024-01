Geschäftsklima in Chemieindustrie in Deutschland schlechter - Stellenabbau droht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima in der chemischen Industrie in Deutschland hat sich nach Erkenntnissen des Ifo-Institutes verschlechtert. Der Index fiel im Dezember auf minus 15,2 Punkte - nach minus 13 im November, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Freitag mitteilten. Die Personalpläne der befragten Unternehmen seien auf dem niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008/2009. "Der Chemiebranche droht ein noch stärkerer Beschäftigungsabbau", sagte Branchenexpertin Anna Wolf.

Die Unternehmen bewerteten ihre Geschäftslage weniger negativ, die Geschäftserwartungen für das kommende Halbjahr allerdings deutlich schlechter. "Die Talsohle in der Chemiebranche scheint zwar erreicht zu sein, ein baldiges Aufwärts ist allerdings noch nicht in Sicht", sagte Wolf. Der Auftragsbestand sei niedrig. Wegen der hohen Energiepreise planten Unternehmen, Produktion ins Ausland zu verlagern.

Laut dem Verband der Chemischen Industrie fiel der Branchenumsatz im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 230 Milliarden Euro. Die Produktion liege seit mehr als zwei Jahren unterhalb der wirtschaftlich notwendigen Grundauslastung. Die Branche beschäftigt annähernd 550 000 Menschen./rol/DP/jha