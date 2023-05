Geschäftsjahr 2022: Hausbank München legt bei Kreditgeschäft trotz gestiegener Zinsen zu

München (ots) -Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes kann die auf Immobilienbesitzer und die Immobilienwirtschaft spezialisierte Hausbank München eG für das abgelaufene Geschäftsjahr eine positive Bilanz präsentieren. Im Kerngeschäftsfeld Immobilienfinanzierungen verzeichnete das genossenschaftliche Kreditinstitut in 2022 trotz stark gestiegener Zinsen einen Zuwachs von 5,8 Prozent auf 1,986 Mrd. Euro. Auch die Kundeneinlagen erhöhten sich deutlich um 8,2 Prozent auf 3,752 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme wuchs um 3,1 Prozent auf 4,187 Mrd. Euro. Für das laufende Jahr geht die Bank wegen der Entwicklungen im Baugewerbe von einem Rückgang der Kreditnachfrage und damit der Kreditproduktion aus."Mit dem Geschäftsverlauf 2022 sind wir in unserem Kerngeschäftsfeld Immobilienwirtschaft sehr zufrieden, da die Wachstumsraten über unseren Erwartungen lagen", sagt Vorstandsvorsitzender Peter Sedlmeir. Aufgrund des starken Zinsanstieges war die Kreditvergabe insbesondere seit dem Frühsommer 2022 deutlich rückläufig. Dank eines starken ersten Quartals konnte die Hausbank München im Kerngeschäftsfeld Immobilienfinanzierungen dennoch rund 109 Mio. Euro mehr Finanzierungen an Hauseigentümer ausreichen, was einem Jahresplus von 5,8 Prozent entspricht.Die Bilanzsumme stieg von 4,062 Mrd. Euro auf 4,187 Mrd. Euro - ein Plus von 3,1 Prozent. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 24,5 Mio. Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich um 18,7 Mio. Euro von 314,6 Mio. Euro auf 333,3 Mio. Euro. Hiervon entfielen rund 17 Mio. Euro auf die Zuführung zu den Rücklagen und zum Fonds für allgemeine Bankrisiken.Anhaltend starkes EinlagenwachstumIm Geschäftsfeld Kautions-Service erreichte das Institut wegen der hohen Kundenzufriedenheit mit seiner Software HB-Kautionen und der starken Marktstellung deutliche Einlagensteigerungen. Das Mietkautionsvolumen kletterte von 1.560 Mio. Euro auf 1.676 Mio. Euro (plus 7,4 Prozent). Im Geschäftsfeld Verwalter-Service haben sich die Einlagen von 1.423 Mio. Euro auf 1.550 Mio. Euro erhöht (plus 8,9 Prozent). Auf Gesamtbankebene stiegen die Kundeneinlagen von 3.468 Mio. Euro auf 3.752 Mio. Euro (plus 8,2 Prozent).Ausblick auf 2023Für das laufende Jahr erachtet die Hausbank München eG das Baugewerbe als einen maßgeblichen Faktor für die Entwicklung des Kerngeschäftsfelds Immobilienfinanzierungen. Die Bauspitzenverbände prognostizieren für 2023 einen realen Umsatzrückgang von sieben Prozent. Insbesondere der Wohnungsbau wird auch nach Einschätzung der Hausbank München eG unter den weltwirtschaftlichen Folgen und dem vergleichsweise hohen Zinsniveau leiden. Sedlmeir: "Mit Blick auf die Rahmenbedingungen gehen wir in 2023 von einer abnehmenden Nachfrage nach Hypothekendarlehen und in der Folge von einem deutlichen Rückgang der Kreditproduktion aus".Vorstandskollege Rudolf Naßl ergänzt: "In unserem Geschäftsfeld Kautions-Service werden wir bis Herbst 2023 die Software HB-Kautionen um eine private Edition weiterentwickeln. Damit können auch Privatkunden und kleinere Hausverwaltungen Mietkautionen künftig online verwalten. Die Hausbank München treibt somit in diesem Geschäftsfeld die Digitalisierung weiter voran." Naßl weiter: "Im Geschäftsfeld Verwalter-Service werden wir die in 2022 live gegangene CRM-Software imveon weiterentwickeln, um den Service für Hausverwaltungen und deren Kunden weiter zu verbessern". Beide Geschäftsfelder feiern in 2023 ein Jubiläum: Der Kautions-Service wurde vor 40 Jahren ins Leben gerufen und der Verwalter-Service begeht in diesem Jahr seinen 50-sten Geburtstag.Über die Hausbank München eGDie Hausbank München eG wurde 1908 als genossenschaftliche Selbsthilfeeinrichtung für Hausbesitzer gegründet und gehört heute zu den größten Genossenschaftsbanken in Bayern. Aus der Kompetenz für Immobilien heraus entwickelte sich die Hausbank München eG zur Bank, die Immobilienbesitzer im Leistungsbereich der Immobilienfinanzierung, Vermögensentwicklung und Zukunftsvorsorge ganzheitlich betreut. Viele der Kunden sind als Mitglieder der Genossenschaft gleichzeitig Eigentümer der Bank. Seit den 1970er Jahren ist die Hausbank München eG außerdem mit ihrer Software zur Immobilienverwaltung und seit den 1980er Jahren mit ihrem Kautions-Service bundesweiter Dienstleister für die Immobilienwirtschaft. In diesem Leistungsbereich nutzen mehr als 1.200 Immobilienverwalter mit über 21.000 Immobilien sowie 560.000 Einheiten Dienstleistungen der Hausbank München eG. Als Gesamtbank betreut sie insgesamt 61.000 Kunden mit fast 94.000 Konten und 837.000 Kautionskonten. Im Jahr 2023 erhielt die Hausbank München eG erneut die Auszeichnung Deutschlands Kundenchampions für herausragendes Kundenbeziehungsmanagement und hohe emotionale Kundenbindung. In beiden Leistungsbereichen erreichte sie in zwei Wettbewerbskategorien eine Top-3-Platzierung. 