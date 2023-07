Geschäftsergebnis 2022: Pronova BKK erwirtschaftet leichtes Plus

Leverkusen (ots) -Die Krankenkasse Pronova BKK schließt das Geschäftsjahr mit einem Gewinn von rund 4,3 Mio. EUR positiv ab. Der Überschuss wird der Rücklage zugeführt.Das gesamte Gesundheitssystem und damit auch die gesetzlichen Krankenkassen blicken auf kein leichtes Jahr zurück. Gestiegene Ausgaben für ärztliche Behandlungen, Krankenhäuser und Arzneimittel sowie zusätzliche Kosten durch die Corona-Pandemie stellten auch die Pronova BKK vor Herausforderungen. Umso mehr freut sich Vorstand Lutz Kaiser über die stabile finanzielle Lage: "Das Volumen von Einnahmen und Ausgaben lag im Geschäftsjahr 2022 bei jeweils rund 2,8 Mrd. EUR. Dieses ausgewogene Ergebnis mit einem leichten Gewinn ermöglicht es uns, unser Angebot für unsere Kundinnen und Kunden weiter auszubauen." Die Krankenkasse möchte Services für die Versicherten zukünftig noch einfacher und digitaler gestalten, neue, innovative Versorgungsprogramme entwickeln und mit einem überarbeiteten Bonusprogramm zu mehr Prävention motivieren.AusgabenverteilungGrößter Ausgabenposten im Geschäftsjahr 2022 waren erneut die Krankenhäuser, die mit rund 839 Mio. EUR zu Buche schlugen. Dahinter folgen Ausgaben für Arzneimittel in Höhe von rund 476 Mio. EUR und Ausgaben für die ambulante ärztliche Versorgung in Höhe von rund 453 Mio. EUR. Den überwiegenden Anteil der Einnahmen bezieht die Pronova BKK wie alle gesetzlichen Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds. "Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen und Gesetzesvorhaben vor allem rund um die Finanzierung von Gesundheitsleistungen und den Gesundheitsfonds sehr aufmerksam und werden auch zukünftig weiter die Belange unserer Versicherten den verschiedenen Akteuren gegenüber vertreten", erklärt Lutz Kaiser.Größtmögliche TransparenzNeben der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse gibt die Pronova BKK in ihrem Transparenzbericht auch weitere Einblicke in Zahlen und Daten wie beispielsweise Ausgaben für Krankengeld, Zahnersatz oder Hilfsmittel sowie zu Widersprüchen und Klagen. Weitere Informationen unter pronovabkk.de/transparenzbericht.Pressekontakt:Talena ZatriebUnternehmenskommunikationpresse@pronovabkk.deTelefon 0214 32296 - 3641Fax 0214 32296 - 9461Original-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuell