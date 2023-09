Gerresheimer: Potenzial von über 22% zum Kursziel - 128,01 EUR

Die Aktie von Gerresheimer hat in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt -13,28% an Wert verloren. Gestern allein ging die Aktie um -6,86% zurück. Die Analysten sehen jedoch ein großes Potenzial in dem Unternehmen.

Das mittelfristige Kursziel für Gerresheimer liegt bei 128,01 EUR mit einem möglichen Anstiegspotenzial von +22,50%. Obwohl derzeit ein schwacher Trend zu beobachten ist, bewerten sechs Analysten die Aktie als stark kaufenswert und zehn weitere als Kaufempfehlung. Nur zwei Experten setzen auf “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,22 und bestätigt damit das Potential des Unternehmens.

Zusammengefasst:

– Gerresheimer hatte gestern einen Verlust von -6,86%

– Das mittelfristige Kursziel liegt bei 128,01 EUR

– Potenzial für Investoren beträgt +22,50%

– Sechs Analysten empfehlen einen Kauf der Aktien;...