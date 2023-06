Gerresheimer: Potenzial von +5,06% - Kursziel bei 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Gerresheimer Aktie wurde nach Ansicht von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR und bietet Investoren ein erhebliches Potenzial von +5,06%.

Am gestrigen Handelstag verlor die Gerresheimer Aktie an Wert und legte eine negative Entwicklung von -0,74% hin. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um -1,93%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Gerresheimer wird durchschnittlich von Bankanalysten auf 112,20 EUR geschätzt. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie als starke Empfehlung und neun weitere geben das Rating “Kauf”. Zwei Experten haben sich für das “Halten”-Rating...