Gerresheimer: Potenzial für ein Kursziel von 128,01 EUR

Am gestrigen Handelstag zeigte die Gerresheimer Aktie eine positive Entwicklung von +0,48%. Doch insgesamt hat sie in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer kompletten Woche – einen Trend mit einem Verlust von -3,89% aufgewiesen. Das zeigt eher pessimistische Tendenzen des Marktes.

Aber wie sehen das die Analysten? Sie sind sich einig und bescheinigen der Gerresheimer Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von 128,01 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, ergibt sich daraus eine Investmentchance von +23,44%.

Aktuell gibt es sechs Kaufempfehlungen und zehn optimistische Bewertungen (“Kauf”) sowie zwei neutrale Empfehlungen (“halten”). Insgesamt betrachtet sind Analysten zuversichtlich (-88,89%).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.22 Punkten.