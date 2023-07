Gerresheimer: Potenzial für Kursanstieg um 8,02% auf 115,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Gerresheimer-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 115,26 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial von +8,02%.

• Gerresheimer legte am 21.07.2023 um +2,99% zu

• Das Guru-Rating bleibt bei starken 4,25

• 93,75% der Analysten empfehlen die Aktie zumindest zum Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg insgesamt um +2,20%. Am gestrigen Tag allein betrug das Plus sogar +2,99%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan relativ optimistisch gestimmt ist.

Allerdings sind nicht alle Bankanalysten davon überzeugt: Während fünf Experten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und zehn weitere sie zum Kauf empfehlen (jeweils mit einer optimistischen Einschätzung), gibt es auch einen neutral positionierten...