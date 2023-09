Gerresheimer: Ein Kursziel von 128,01 EUR

Die Gerresheimer-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei +22,61% über dem aktuellen Kurs.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Gerresheimer-Aktie einen Rückgang um -2,88%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg um +1,66% verzeichnet werden. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Es ist unklar ob die Analysten in den Finanzinstituten eine solche Entwicklung erwartet hatten oder nicht – aber ihre Stimmung ist eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Gerresheimer liegt bei 128,01 EUR.

Laut Bankanalysten hat die Aktie das Potential auf einen Anstieg um +22,61%, wenn...