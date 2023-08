Gerresheimer: Kursziel von 127,50 EUR im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Aktie von Gerresheimer hat nach Ansicht der Analysten derzeit eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel liegt bei +7,32% über dem aktuellen Preis.

• Gerresheimer verzeichnete am 15.08.2023 ein Wachstum von +1,28%

• Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 127,50 EUR

• Guru-Rating für Gerresheimer bleibt unverändert bei 4,24

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Gerresheimer einen Anstieg um +1,28%. Damit betrug das Gesamtwachstum in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – +6,17%. Der Markt scheint daher derzeit relativ optimistisch zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern mit einem solchen Ergebnis gerechnet haben? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das aktuelle Kursziel für Gerresheimer liegt bei 127,50 EUR.

Im Durchschnitt sind sich die Bankanalysten einig: die Aktie hat...