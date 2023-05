Gerresheimer: Kursziel bei 112,20 € - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Aktie von Gerresheimer wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen und das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 €. Bei einem aktuellen Kurs von 98,60 € ergibt sich ein Potential von +13,85%. Die jüngste Entwicklung am Markt zeigt jedoch eine pessimistische Stimmung.

• Gerresheimer mit positiver Tagesentwicklung (+0,97%)

• Guru-Rating bleibt unverändert (4,13)

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie um +0,97% zulegen. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um -0,66%, was auf eine negative Markteinschätzung hinweist. Von insgesamt elf Experten empfehlen vier einen Kauf der Aktie.

Zusammenfassend ist zu sagen: Das Unternehmen hat ein großes Potenzial für Investoren und die Analysten sind optimistisch gestimmt.