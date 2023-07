Gerresheimer: Kurspotenzial von 5,45%

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Aktie von Gerresheimer hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung auf dem Finanzmarkt hingelegt und verzeichnete einen Anstieg um +3,50%. Innerhalb der letzten vollen Handelswoche beläuft sich das Plus somit auf +6,56%, was für Optimismus sorgt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 112,20 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies ein Potential von +5,45% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem positiven Trend der letzten Tage.

Aktuell empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und zehn weitere raten zum Kauf. Nur ein Experte hält es für ratsam zu halten. Somit sind insgesamt mehr als 93% aller Analysten optimistisch gestimmt.

Als weiteres Indiz für die positive Einschätzung dient das Guru-Rating mit einem Wert von 4,25 – unverändert gegenüber dem...