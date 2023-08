Gerresheimer: Kurspotenzial von +10,39% - Das sagen die Analysten

Die Aktie von Gerresheimer hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung hingelegt und sich um +0,52% verbessert. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich ein insgesamt neutraler Trend mit einem Gesamtplus von +0,87%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 127,50 EUR. Damit hätte Gerresheimer ein Kurspotenzial in Höhe von +10,39%.

• Gerresheimer legt um +0,52% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 127,50 EUR

• 94,12% der Analysten bewerten die Aktie optimistisch

Aktuell raten 5 Analysten zum Kauf der Gerresheimer-Aktie und weitere 11 setzten das Rating auf “Kauf”. Einen neutralen Standpunkt vertritt lediglich ein Experte mit “halten”. Das Guru-Rating liegt bei stabilen 4,24 Punkten. Insgesamt lässt sich sagen: Die Stimmung unter den...