Gerresheimer: Bankanalysten sehen Potenzial bei Kursziel von 128,01 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Gerresheimer einen Rückgang um -0,08%, was jedoch nach einer insgesamt positiven Handelswoche von +3,54% relativ optimistisch erscheint. Nach Ansicht der Bankanalysten ist das wahre Potenzial der Aktie mit einem mittelfristigem Kursziel von 128,01 EUR noch lange nicht ausgeschöpft. Das bedeutet ein Potential für Investoren in Höhe von +6,67%.

Das Guru-Rating liegt stabil bei 4,22 und zeigt damit weiterhin eine positive Tendenz. Die Analysten sind sich größtenteils einig und bewerten die Aktie mit “kaufen” oder zumindest als “halten”. Nur wenige Experten haben sich neutral positioniert.

Zusammenfassung:

– Gerresheimer hatte gestern eine Kursentwicklung von -0,08%

– Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 128,01 EUR

– Das Potenzial für Investoren liegt bei +6,67%

–...