Gerresheimer: Bankanalysten sehen ein Kursziel bei 112,20 €

Gerresheimer hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt von +2,18% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Gesamtentwicklung sogar +9,32%. Die Analysten im Durchschnitt sind der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Gerresheimer bei 112,20 € liegt. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass dies einem Kursrisiko in Höhe von -12,21% entspricht. Trotzdem halten viele Experten die Aktie für einen starken Kauf und geben ihr ein Rating von “Kauf” oder “halten”. Kein einziger Analyst empfiehlt aktuell einen Verkauf der Aktie. Das Guru-Rating beläuft sich auf 93,75 nach zuvor null.

