Gerresheimer: Bankanalysten erwarten Kurssteigerung um 14,60% auf 128,01 EUR

Die Aktie von Gerresheimer hat in den vergangenen fünf Handelstagen -7,30% an Wert verloren, was laut Marktanalyse Pessimismus signalisiert. Die durchschnittliche Bewertung der Bankanalysten liegt jedoch bei einem mittelfristigen Kursziel von 128,01 EUR für die Gerresheimer-Aktie.

Das bedeutet ein Kurspotenzial von +14,60%. Unter den Analysten gibt es sechs starke Kaufempfehlungen und zehn Kaufempfehlungen. Nur zwei Experten halten das Papier neutral. Demnach sind die meisten Analysten mit einer optimistischen Einschätzung vertreten (+88,89%) und gehen davon aus, dass der wahre Wert der Aktie nicht richtig bewertet ist.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating eine positive Trendentwicklung des Papiers auf dem Markt.