Gerresheimer: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie des Verpackungsherstellers Gerresheimer wird nach Meinung von Experten am Markt derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 115,26 EUR, was einem Kurspotenzial von +7,82% entspricht.

Am Finanzmarkt hat die Gerresheimer-Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und damit ein Plus von +3,99% erzielt. Gestern jedoch musste das Unternehmen einen Rückgang um -1,29% hinnehmen.

Der Großteil der Analysten gibt sich optimistisch und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Konkret raten fünf Bankanalysten zu einem “starken Kauf”, während zehn weitere Experten die Bewertung “Kauf” vergeben. Nur ein Experte positioniert sich neutral mit “halten”. Insgesamt sind demnach +93,75% aller Analysteneinschätzungen positiv.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt...