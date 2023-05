Gerresheimer: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 112,20 €

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die Aktie von Gerresheimer wurde von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel beträgt 112,20 € und bietet damit ein Potenzial von +12,37%.

• Gerresheimer: Am 12.05.2023 mit +0,40%

• Guru-Rating erhöht auf 4,13

• Aktie wird von keinem Analysten als „Verkauf“ bewertet

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert der Gerresheimer-Aktie um +0,40% an.

Insgesamt ergibt sich in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +0,55%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 112,20 €.

Vier Analysten sind der Meinung die Aktie sei ein starker Kauf und fünf weitere setzen sie auf “Kauf”.

Zwei Experten empfehlen die Bewertung “halten”, während kein einziger zurzeit einen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating hat zuletzt bei 4,19 gelegen und ist nun auf...