Gerresheimer: Analysten sehen Kursziel bei 128,52 EUR

Die Aktie von Gerresheimer hat am letzten Handelstag -2,23% verloren und steht damit im Wettbewerb mit anderen Unternehmen in der Branche. In den vergangenen fünf Tagen hat sie jedoch insgesamt +4,66% an Wert gewonnen.

Das mittelfristige Kursziel von Gerresheimer beträgt aktuell 128,52 EUR. Dies würde einem potenziellen Kursanstieg von +27,25% entsprechen. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten so optimistisch wie der Durchschnittswert: Einige vertreten die Meinung “halten”, während andere das Rating “Kauf” geben.

Insgesamt gibt es aber eine positive Stimmung rund um die Aktie: 88,24% der Analysten empfehlen einen Kauf oder haben zumindest eine optimistische Haltung gegenüber dem Unternehmen. Das Guru-Rating liegt momentan bei 4,24 Punkten und zeigt somit ebenfalls ein positives Bild für Gerresheimer an.

